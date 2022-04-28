Накануне в открытом доступе появилось фото приказа, в котором говорилось о приостановлении контрактов футболистов с 23 марта до последующего сообщения. Отдельные СМИ подали это так, будто речь идет об исчезновении приазовцев с футбольной карты.

"За время своей карьеры в спортивном менеджменте я регулярно сталкивался с разными фейками, направленными против нашего клуба, и уже перестал обращать внимание на происки "доброжелателей".

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Но сейчас, когда наша страна героически борется против рашизма, создавать "измены" на пустом месте, это будет однозначно работать на нашего врага. И я очень рассчитываю, что речь идет о вопиющей некомпетентности и банальной жажде трафика на скандале, а не об участии в ИПСО (информационно-психологическая операция – прим .) на стороне врага.

А всем нашим недоброжелателям я отвечу просто – не дождетесь, украинский Мариуполь жил, живет и будет жить в нашей прекрасной стране. И я не представляю наш город без футбола", – написал Санин в Facebook .

Напомним, город Марии с первых дней полномасштабного вторжения оцеплен российскими войсками и почти полностью уничтожен. К сожалению, от инфраструктуры клуба Мариуполь тоже мало что осталось.