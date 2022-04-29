"Спасибо Динамо Загреб и ХФС за то, что они приняли эту идею. К сожалению, о футболе трудно говорить, потому что происходят ужасные вещи. Но Загреб и Хорватия проявили мужество, каждая хорватская куна (местная валюта) важна, многие потеряли свои дома, многие дети потеряли своих родителей. И этот красивый футбол хоть чуть-чуть отвлекал от мыслей о том, что происходит в Украине.

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Моим игрокам очень тяжело, мы в Румынии. Это турне было организовано для того, чтобы мы могли хоть чуть-чуть поднять настроение украинскому народу. Вы знаете, что чемпионат Украины продолжаться не будет, но УЕФА решил, что Шахтер и Динамо Киев будут играть в Лиге чемпионов, и это знак – пока существует мир, спорт и справедливость, футбол будет существовать.

В истории были случаи, когда футбол останавливал войны. Я надеюсь, что эта война прекратится и что мое украинское Динамо примет загребское Динамо с ответным визитом на НСК Олимпийский в Киеве", – отметил Вукоевич в комментарии официальном сайту "бело-синих".

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