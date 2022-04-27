Наши соотечественники искренними эмоциями и теплыми словами запрограммировали "бело-синих" на успех в поединке с немецкой командой.

Украинские беженцы во время встречи с Динамо / ФК Динамо

Как известно, накануне Динамо в рамках благотворительного турне "Матч за Мир! Остановим Войну!" на Сигнал Идуна Парк провело товарищескую встречу с дортмундской Боруссией.

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По информации официального сайта киевлян, перед матчем футболисты Динамо встретились с приехавшими под отель украинскими беженцами, где остановилась делегация "бело-синих". Вместе с простыми украинцами, выехавшими из родной страны, спасаясь от войны, пообщаться с динамовцами пришли также Генеральный консул Украины в Германии Ирина Шум, а также ее польский коллега Куба Вавжиняк.

Напомним, поединок завершился со счетом 3:2 в пользу Динамо – голами отличились Буяльский и Ванат (дважды).

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