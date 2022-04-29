"Лично к нам такое предложение не поступало. На общем собрании клубов УПЛ, состоявшемся 26 апреля, все поддержали инициативу, что вновь созданная рабочая группа отработает все возможные варианты развития событий. Не исключено, что этот вариант будет обсуждаться.

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Рабочая группа до 6 мая соберет все вопросы и пожелания клубов, которые нужно будет изучить. В конце мая или начале июня мы планируем собраться и уже очно обсудим все моменты", – поделился Дикий в комментарии Fanday.

Напомним, появилась информация, что неназванный украинский клуб инициирует возможные выступления команд УПЛ в разных европейских первенствах (в Польше, Латвии, Словакии и так далее).

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