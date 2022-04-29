"Взял бы в руки оружие? Да, взял бы, учитывая сколько пользы бы это принесло. В Counter-Strike играть умею, так что думаю, что по головам пошел бы неплохо. Люди должны помогать тем, что у них очень хорошо получается, тогда будет польза", – отметил Коноплянка в интервью Футбол News.

Коноплянка вместе с Зозулей и игроками Динамо помогает украинской армии – одноклубники из Польши не стоят в стороне

Заметим, Евгений выступает в польской Краковии, в которую перешел в январе этого года из Шахтера. Украинец сыграл в 6 матчах чемпионата Польши, однако результативными действиями не отличался.

Уже начался 65-й день кровавого нашествия россиян на Украину. Оккупанты планировали захватить нас за несколько дней, однако ВСУ устроили им незабываемый прием – рашисты уже сбежали с северного направления, однако продолжают терроризировать южную и восточную части Украины.

Россия напала на Украину: Миколенко разоблачил отвратительные махинации на войне, Мариуполь будет жить (LIVE)