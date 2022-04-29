Товарищеский матч Боруссия Менхенгладбах – сборная Украины будет сыгран 11 мая. Игру примет домашняя арена немецкого клуба – Боруссия Парк. Украинские фанаты смогут посетить поединок бесплатно, а все собранные деньги будут переданы для помощи Украине. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

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Интересно, что эта игра может стать не первой для "сине-желтых" с момента начала сбора, который стартует на следующей неделе. Ориентировочно 6-8 мая команда Александра Петракова может провести еще один контрольный матч, или же двустороннюю игру. Об этом сообщает ТаТоТаке.

К слову, в текущем сезоне "жеребцы" занимают 11 место Бундеслиги. Боруссия Менхенгладбах является 5-кратным чемпионом Германии, а также играла в финале Кубка европейских чемпионов 1976/77 (проиграла Ливерпулю 1:3).

Напомним, сборная Украины в течение месяца будет готовиться в Словении к матчу плей-офф квалификации ЧМ-2022 против Шотландии. Победитель этой игры определит обладателя путевки на чемпионат мира в противостоянии с Уэльсом.

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