Полузащитник Илья Жигулев был вынужден уйти из польского Заглембе. Россиянин оказался немного умнее большинства своих земляков и сразу понял, что настал конец его карьере в цивилизованном футбольном мире.

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"Расторжение контракта стали обсуждать почти сразу после начала войны. Я сразу перестал попадать в заявку и понимал, почему. Клуб Заглембе – политический, а в лиге было только двое россиян, поэтому все прекрасно понимали, к чему это приведет. Вопрос был в том, как мы попрощаемся. Политический клуб в том смысле, что инвесторы и спонсоры Заглембе тесно связаны с политической сферой.

Все поняли друг друга. Расторжение договора было только вопросом времени. Повторюсь, мы почти сразу сели за стол обсуждать это. Я сам все понимал. Вопрос был в том, как и когда я уйду. В поисках нового клуба буду отталкиваться от вариантов, но в любом случае в некоторые страны Европы в ближайшее время с российским паспортом попасть невозможно", – рассказал Жигулев российским СМИ.

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