"Мне нравится его стиль": Клопп оценил вероятного нового тренера Ливерпуля
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался относительно переговоров руководства клуба с Арне Слотом.
"Я не имею отношения к выбору наставника. Мне бы очень хотелось, чтобы Арне (Слот) согласился на эту работу. Мне нравится стиль его команды.
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Все, что я слышу о нем – хороший тренер. Я бы сказал ему, что это лучшая работа в мире. Лучший клуб в мире, лучшие люди", – цитирует наставника мерсисайдцев Фабрицио Романо.
Напомним, что тренер Фейеноорда Арне Слот подтвердил, что ведет переговоры с Ливерпулем. Юрген Клопп после завершения сезона покинет мерсисайдцев.
Сейчас Ливерпуль находится на третьей строчке с 74 баллами. От Арсенала, который лидирует в таблице, клуб отстает на три очка.
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