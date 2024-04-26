"Я не имею отношения к выбору наставника. Мне бы очень хотелось, чтобы Арне (Слот) согласился на эту работу. Мне нравится стиль его команды.

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Все, что я слышу о нем – хороший тренер. Я бы сказал ему, что это лучшая работа в мире. Лучший клуб в мире, лучшие люди", – цитирует наставника мерсисайдцев Фабрицио Романо.

Напомним, что тренер Фейеноорда Арне Слот подтвердил, что ведет переговоры с Ливерпулем. Юрген Клопп после завершения сезона покинет мерсисайдцев.

Сейчас Ливерпуль находится на третьей строчке с 74 баллами. От Арсенала, который лидирует в таблице, клуб отстает на три очка.

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