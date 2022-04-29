Известный украинский тренер не видит проблем в том, что в 2002 году провел несколько месяцев на территории соседней страны.

Напомним, недавно между Мироном Маркевичем и Игорем Суркисом произошла заочная словесная перепалка. Тренер назвал президента Динамо украинофобом, а тот заявил, что пусть Маркевич вернет деньги, заработанные в России (Мирон Богданович в 2002-м недолго возглавлял Анжи).

Суркис резко ответил Маркевичу на обвинение в украинофобии: "Пусть он сначала вернет деньги, которые заработал в России"

"Жалею ли, что поехал в Россию? Я жалею, что принял эту команду, потому что там шансов почти не было. Во-первых, это было 20 лет назад. Я там работал три месяца. Отец умер, я все бросил и уехал домой.

Слышал звон, да не знает, где он. Просто смешно об этом говорить. Надо было найти несколько иные аргументы", – рассказал Маркевич в эфире YouTube-канала Pressing.

"Я – украинец до мозга костей". Правила жизни Мирона Маркевича