"На заседании клубов УПЛ рассматривался вопрос о завершении сезона 2021/22. По итогам заседания было единогласно поддержано предложение, что чемпионат не может быть доигран.

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Таким образом, турнирную таблицу утвердили по состоянию на 24 февраля 2022, награждение призеров проводиться не будет. Далее это решение будет передано на утверждение исполкома УАФ. Других вариантов, например, зафиксировать таблицу по итогам первого круга, не поступало. Исполком УАФ должен пройти в течение двух недель.

Как будет осуществляться повышение в классе из Первой лиги в УПЛ? В этом направлении создана рабочая группа, которая проработает данный вопрос в течение месяца. В конце мая – начале июня будет проведена очная встреча по инициативе президента УАФ Андрея Павелко, где мы подробнее рассмотрим этот вопрос и варианты начала нового сезона. Предварительная инициатива в том, чтобы никто не вылетал, в связи с тем, что сезон не был доигран.

Что касается повышения в классе, мы рассмотрим все варианты, чтобы удовлетворить потребности болельщиков, клубов УПЛ и Первой лиги. Если потребуется, то разработаем необходимый формат, который устроит всех участников процесса. Возможно ли, что УПЛ даже расширится до 18 клубов? Я бы не исключал такой вариант. Его обязательно разберет рабочая группа", – сказал Дикий в комментарии FanDay.

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