Донецкий клуб, как и киевское Динамо, продолжает проводить товарищеские матчи. Вырученные средства "горняки" передают на помощь украинцам.

За спарринг с Фенербахче Шахтер выручил 5 миллионов гривен, сообщает официальный сайт клуба . Еще 3,2 млн удалось собрать на первом поединке в турне против Олимпиакоса.

Антальяспор – Шахтер – 1:2 – видео голов и обзор благотворительного матча

О заработанных средствах на матчах против Лехии и Антальяспора информации пока нет. Сейчас общая сумма помощи украинским гражданам и медикам, а также детям составляет 8,2 млн.

Еще 4 миллиона 200 тысяч гривен удалось собрать через продажу эксклюзивных блокчейн-карт с игроками Шахтера при содействии компании Sorare. Средства будут направлены на покупку товаров первой необходимости (медикаменты, продукты питания, одежду и другие вещи) для центра, который дончане обустроили на Арене Львов.

Следующую игру в рамках Shakhtar Global Tour for Peace команда Роберто Де Дзерби проведет 1 мая против Хайдука в Сплите.