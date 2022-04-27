45-летний специалист, защищающий Украину в рядах ТРО, присоединился к благотворительному фонду "Рух у майбутнє" и решил выставить на аукцион памятные вещи.

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"Первый лот – игровая футболка Фабио Каннаваро из четвертьфинала чемпионата мира 2006 против сборной Украины. На ней даже остались следы газона Volksparkstadion. Украина, хоть и проиграла тот матч 0:3, но вошла в историю как команда, которая, дебютировав на чемпионатах мира, сразу дошла до 1/4 финала! А сборная Италии в итоге стала чемпионом мира!

В том же 2006-м Фабио Каннаваро, не в последнюю очередь благодаря этому триумфу, получил "Золотой мяч", – написал комментатор Виктор Вацко в Instagram.

Отметим, стартовая цена экипировки легендарного итальянца – 60 тысяч гривен, а шаг – 1000 грн. Аукцион продлится до 23:00 30 апреля.

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