"Сначала я думал о том, чтобы остаться со своей командой в Киеве. Однако быстро понял, что не могу просто ждать и ничего не делать. Кроме того, посольство Румынии настаивало на том, чтобы я покинул страну.

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Поэтому я с несколькими сотрудниками уехал в Бухарест, где проводил кампанию для своих игроков, чтобы их семьи могли приехать в Румынию.

Сейчас здесь находится вся команда, включая обслуживающий персонал. Мы уже провели благотворительные матчи с Клужем, Галатасараем и Легией. Доходы пойдут на восстановление Украины. Также мы находимся в контакте с Интером и ПСЖ, чтобы сыграть с ними", – цитирует Луческу fcinternews.it.

Напомним, уже сегодня, 26 апреля, Динамо сыграет с дортмундской Боруссией. Начало встречи в 19:00.

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