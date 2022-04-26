Бенфика хочет усилиться Нересом – есть одно условие
Вингер Шахтера Давид Нерес продолжает получать варианты продолжения карьеры за пределами Украины.
25-летний вингер интересует Бенфику, информирует A Bola. Но по пути к трансферу пока есть одна проблема – высокая зарплата бразильца.
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Чтобы трансфер в Бенфику состоялся, Нересу следует снизить свои финансовые аппетиты по сравнению с тем, что он получает в Шахтере. В то же время "орлы" спокойны по поводу суммы потенциального перехода. Она не будет слишком большой, ведь "горняки" до сих пор не выплатили всю сумму за Педриньо, приобретенного летом.
Напомним, Давид присоединился к Шахтеру зимой, но пока не сыграл за клуб в официальных матчах. На зимних сборах с четырьмя голами он стал лучшим бомбардиром команды. Его контракт рассчитан до 2026 года.
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