Григорий Суркис: Это война Российской Федерации против всего цивилизованного мира
Григорий Суркис едва ли не первый раз высказался о полномасштабной войне, которую Россия развязала на территории нашей страны. Случилось это после победы Динамо над Боруссией.
Киевляне одолели дортмундцев (3:2) в благотворительном матче, который посетили Игорь и Григорий Суркисы. На трибунах братьев сфотографировали с плакатом, на котором была надпись "Остановите Путина". Уже после встречи Суркис-старший поблагодарил хозяев поединка.
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"Поддержка друзей и партнеров помогает нашей стране в это тяжелое время. Это не просто война Украины и России, это война Российской Федерации против всего цивилизованного мира. Мы благодарны всем, кто поддерживает нашу страну и помогает Украине в ее борьбе", – цитирует Григория сайт Динамо.
Напомним, недавно Суркис-старший вошел в список группы "Платформа за жизнь и мир", образовавшейся на остатках пророссийской ОПЗЖ, а также попал в скандал с часами при выезде из Украины.
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