Григорий Суркис едва ли не первый раз высказался о полномасштабной войне, которую Россия развязала на территории нашей страны. Случилось это после победы Динамо над Боруссией.

Киевляне одолели дортмундцев (3:2) в благотворительном матче, который посетили Игорь и Григорий Суркисы. На трибунах братьев сфотографировали с плакатом, на котором была надпись "Остановите Путина" . Уже после встречи Суркис-старший поблагодарил хозяев поединка.

Суркис: После победы Украины в войне хотим видеть Боруссию Д в Киеве

"Поддержка друзей и партнеров помогает нашей стране в это тяжелое время. Это не просто война Украины и России, это война Российской Федерации против всего цивилизованного мира. Мы благодарны всем, кто поддерживает нашу страну и помогает Украине в ее борьбе", – цитирует Григория сайт Динамо .

Напомним, недавно Суркис-старший вошел в список группы "Платформа за жизнь и мир", образовавшейся на остатках пророссийской ОПЗЖ, а также попал в скандал с часами при выезде из Украины.