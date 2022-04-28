Йовичевич оказался на тренировке Динамо
Главный тренер СК Днепр-1 Игор Йовичевич использовал свободное время для общения с подопечными и не только.
48-летний специалист посетил гостиницу, где базируется Динамо, а также тренировку "бело-синих", информирует пресс-служба днепрян.
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Во время визита Йовичевич "проинспектировал" подготовку к предстоящему поединку против загребского Динамо и пообщался с игроками: Артемом Довбиком, Никитой Кравченко, Владиславом Дубинчаком, Сергеем Сидорчуком, Николаем Шапаренко и не только.
К слову, благотворительный матч между украинским и хорватским грандами состоится сегодня, 28 апреля. Стартовый свисток раздастся в 19:00.
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