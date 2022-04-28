Главный тренер СК Днепр-1 Игор Йовичевич использовал свободное время для общения с подопечными и не только.

48-летний специалист посетил гостиницу, где базируется Динамо, а также тренировку "бело-синих", информирует пресс-служба днепрян.

Йовичевич: Отказал многим клубам, и дальше буду отказывать – я не могу просто так пойти

Во время визита Йовичевич "проинспектировал" подготовку к предстоящему поединку против загребского Динамо и пообщался с игроками: Артемом Довбиком, Никитой Кравченко, Владиславом Дубинчаком, Сергеем Сидорчуком, Николаем Шапаренко и не только.

К слову, благотворительный матч между украинским и хорватским грандами состоится сегодня, 28 апреля. Стартовый свисток раздастся в 19:00.

Наши в Загребе!

Игорь Йовичевич посетил гостиницу и на тренировку @DynamoKyiv , которая готовится к благотворительному матчу с @gnkdinamo #StopWarInUkraine

На первой фотографии - особенно хорошая банда!



Еще сыграем! ️ pic.twitter.com/HuezDgWRN5 - СК Днепр-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) 28 апреля 2022