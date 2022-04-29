"Все происходило быстро. До этого МИД и посольство советовали нам покинуть страну. Намеки на российское вторжение ощущались с середины ноября. Мы работали до дня перед началом войны 24 февраля.

Ассистент Де Дзерби анонсировал уход из Шахтера

Нас разбудили бомбы, это было тяжелое время. Часы ожидания тянулись бесконечно как для нас, так и для членов наших семей из Италии, ожидавших новости. Мы не давали себе спать мысленно, потому что каким-то образом нам нужно было уехать. Потом нам повезло, через несколько дней мы покинули Украину.

Я решил уйти из Шахтера самостоятельно и возобновить свой путь, начатый несколько лет назад в Сиракузах. Хочу быть тренером, сообщил об этом Роберто в январе. Я отлично провел время с ним и многому научился. Два с половиной года назад, когда он предложил сотрудничать с ним, я колебался, потому что это было не то, чем я хотел заниматься. Но после этого опыта я обогатил свой профессиональный фон, и сейчас амбиции каждого из нас преобладают над другими аспектами", – рассказал Бьянко QdS.it.

Заметим, 44-летний специалист присоединился к команде Де Дзерби еще в Сассуоло, а затем переехал вместе с ним в Шахтер. В донецком клубе Паоло был тренером по технике.

Срна і Шахтар: чому легенда "гірників" не впорався з особливою місією і що буде далі