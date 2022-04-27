Шапаренко: Там, где жили мои родители – уже Россия
Полузащитник Динамо Николай Шапаренко поделился эмоциями от товарищеского поединка с Боруссией Д (3:2).
"Этими благотворительными матчами мы помогаем Украине, приносим людям хоть какие-то положительные эмоции.
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Они смотрят на нас, болеют, переживают. Мы тоже переживаем за нашу страну, следим за тем, что сейчас происходит. Собираем деньги и переводим их на фронт.
Там, где мои родители жили, в Донецкой области, там уже все, там уже вроде как Россия, как папа мне говорил. Дома нет, там бомбят. Как и у всех, жизнь поменялась не в лучшую сторону", – сказал Шапаренко в комментарии SportArena.
К слову, Николай родился в Великой Новоселке Донецкой области.
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