"Я помню Мариуполь двадцать лет назад. То, что я видел три месяца назад… Это два разных города. Они (россияне – прим.) видят, что город, который не был под их властью, расцветал.

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Луганск – чахнул, Донецк – чахнул. Конечно, их это бесило. Потому они сейчас с такой ненавистью делают", – поделился Маркевич в программе pressing.

Заметим, что Мариуполь очень сильно пострадал от рашистов, бешено пытающихся уравнять город с землей. Полк "Азов" продолжает держать оборону.

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