Нападающий сборной Украины и Бенфики Роман Яремчук рассказал, как родителей его жены смогли вывезти из Чернигова с помощью Андрея Ярмоленко.

"У моей жены родители были довольно долго в Чернигове. Если я не ошибаюсь, то 43 дня они сидели там. Мы через волонтеров помогали, чтобы им просто привезли буханку хлеба, бутылку воды. Такая ситуация была критической, что я даже не знал, что делать.

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Обратился к Андрею Ярмоленко, зная, что он из Чернигова и говорю: "Помоги чем сможешь, я отблагодарю". Конечно, Андрей откликнулся на мою просьбу, и через два дня их увезли. Ситуация была достаточно сложной", – поделился Яремчук в программе Денисов Time.

Напомним, россияне в начале своего отвратительного нападения на Украину жестоко обстреливали Чернигов, в частности разбомбив стадион имени Юрия Гагарина, на котором выступает Десна.

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