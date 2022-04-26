В еврокубки на следующий сезон от Украины подают 5 команд.

Сегодня, 26 апреля, состоялось общее собрание участников УПЛ. Представители клубов решали неотложные вопросы в формате видеоконференции. В частности, об определении мест в чемпионате, который невозможно доиграть из-за российского вторжения.

Клубы признали текущую таблицу УПЛ окончательной, сообщает журналист Игорь Бурбас. За это решение проголосовали абсолютно все. Шахтеру единогласно отдают чемпионство, Динамо получит статус вице-чемпиона. Официально все утвердить должен исполком УАФ.

На еврокубки подают 5 команд: Шахтер и Динамо – в Лигу чемпионов, СК Днепр-1 – в Лигу Европы, а Зорю и Ворсклу – в Лигу конференций. Кубок Украины, скорее всего, будет аннулирован. Ни один клуб по спортивному принципу из УПЛ не вылетит.

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