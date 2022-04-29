"Лишь разговоры": Павелко ответил на призывы о вручении сборной Украины путевки на ЧМ-2022
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко посетил Сумскую область и высказался по поводу возможного подарка для Украины в виде прямой путевки на ЧМ-2022.
"Все разговоры о том, что нам могут подарить путевку на чемпионат мира – это разговоры. С другой стороны, и я считаю, и Петраков считает, и Ярмоленко – мы даже не договариваясь сказали: "Нам никаких подарков не нужно, мы должны честно заслужить это право".
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Для меня это какая-то надежда на счастливое будущее. Что мы будем заниматься своим любимым делом, воспитывать наших спортсменов, футболистов. И другие виды спорта. Что, благодаря нашим Вооруженным силам Украины, мы все-таки имеем тишину в нашем городе Сумы. И надеемся, что мы будем работать и воспитывать достойную спортивную молодежь", – рассказал Павелко в комментарии Суспільне.
Напомним, сборная Украины должна завоевать свое право на участие в чемпионате мира сначала в поединке с Шотландией (1 июня), а в случае победы – в игре с Уэльсом (5 июня).
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