"Все разговоры о том, что нам могут подарить путевку на чемпионат мира – это разговоры. С другой стороны, и я считаю, и Петраков считает, и Ярмоленко – мы даже не договариваясь сказали: "Нам никаких подарков не нужно, мы должны честно заслужить это право".

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Для меня это какая-то надежда на счастливое будущее. Что мы будем заниматься своим любимым делом, воспитывать наших спортсменов, футболистов. И другие виды спорта. Что, благодаря нашим Вооруженным силам Украины, мы все-таки имеем тишину в нашем городе Сумы. И надеемся, что мы будем работать и воспитывать достойную спортивную молодежь", – рассказал Павелко в комментарии Суспільне.

Напомним, сборная Украины должна завоевать свое право на участие в чемпионате мира сначала в поединке с Шотландией (1 июня), а в случае победы – в игре с Уэльсом (5 июня).

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