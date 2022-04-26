Как известно, сегодня, 26 апреля, Динамо на Сигнал Идуна Парк провело благотворительную встречу с дортмундской Боруссией. Команды сыграли зрелищный матч, в котором победила украинская команда.

Боруссия Д – Динамо – 2:3 – видео голов и обзор благотворительного матча

На поединок в будний день пришло 35 тысяч болельщиков, благодаря которым удалось собрать почти полмиллиона евро в пользу Украины. Среди прочих на стадионе присутствовал Игорь и Григорий Суркисы. Владельцы Динамо провели своеобразный перформанс, сфотографировавшись с плакатом "Stop Putin".

Напомним, в конце прошлой недели Григорий Суркис был задержан украинскими пограничниками на польской границе при попытке вывезти из страны 13 дорогих наручных часов. В результате бывшего президента ФФУ выпустили из Украины, а вот драгоценности экспроприировали.

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