"То, как эти изверги решили зайти на нашу землю с такой агрессией, я не мог представить никогда в жизни. Это, пожалуй, самый страшный сон, который может быть. Когда читаешь, что они делают с детьми, с родителями, даже не знаю, что можно придумать хуже. Не знаю, насколько для этого нужно быть бесчеловечными, страшно потом жить с этим.

Коноплянка ожидает вызова в сборную Украины: "Еще песочек не сыпется с меня"

Даже ничего не сделав (я обращаюсь к людям в России), ты уже несешь этот грех, потому что ты не против этой войны и ничего не говоришь. Да скажи хоть что-нибудь! Если каждый в России немного что-то скажет, все кардинально изменится.

Взял ли бы в руки оружие? Да, взял бы, но надо учитывать, сколько пользы бы это принесло. Взял бы, лечь в окоп... В Counter-Strike играть умею довольно хорошо, так что думаю, что по головам пошел бы неплохо. Понятно, что пошутить немного надо (улыбается – прим .). Но на самом деле люди должны помогать тем, что у них очень хорошо получается, тогда будет польза.

Думаю, сейчас любой человек в Европе не прочь иметь украинский паспорт. Мы должны всей страной объединиться вместе с другими странами и показать всему миру, что происходит. Уверен, что мы все равно победим Россию, потому что она сама, а нас много", – резюмировал Коноплянка в эфире Футбол News .