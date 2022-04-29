"Вариант А – все надеются, что война завершится к июлю и мы начнем чемпионат. Но понятно, что нужно готовить планы Б, В... Какие варианты?

Начать чемпионат позже, об этом говорил Игорь Цыганык. Полностью с ним согласен, мы никуда не торопимся. Можем начать его в сентябре, октябре, ноябре. Второй вариант – провести чемпионат в 3-4 городах Западной Украины. Третий вариант – сыграть за границей. Это запрещает регламент, но я думаю, что его можно изменить, если будет такая ситуация.

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Но самый интересный – четвертый вариант. По моей информации, один из клубов сейчас лоббирует идею (не знаю, насколько серьезно она рассматривается) разделить украинские "живые" команды по 1, по 2, по 3 в разные чемпионаты: Польши, Латвии, Словакии, Румынии и так далее. Просто чтобы клубы год отыграли в чемпионатах, чтобы была игровая практика постоянная. Разумеется, они не будут отбираться в еврокубки.

Мы понимаем: если на год остановить футбол, то уже ничего не останется. На это нет денег, игроки разбегутся, детские школы уже у кого-то не работают. Фактически с нуля придется строить футбол. Этот метод вроде бы решает эту проблему, но он очень сложный", – заявил Болотников на YouTube-канале KDK .

Напомним, по итогам завершенного сезона УПЛ 2021/22 Шахтер финишировал первым, а Динамо – вторым.

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