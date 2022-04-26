Росія напала на Україну: героїчна загибель людей футболу, Луческу виправдовується (LIVE)
Футбол 24 продовжує інформувати про все найважливіше у світі футболу після вторгнення Росії на наші землі й початку війни. Оновлюйте цю новину для свіжої інформації. Все буде Україна!
Підтримка для України не має меж, а от новинний редактор – має. Відтак, це вже двадцять перша новина, де Футбол 24 висвітлює російське свавілля на нашій землі.
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