Футбол 24 продовжує інформувати про все найважливіше у світі футболу після вторгнення Росії на наші землі й початку війни. Оновлюйте цю новину для свіжої інформації. Все буде Україна!

Підтримка для України не має меж, а от новинний редактор – має. Відтак, це вже двадцять перша новина, де Футбол 24 висвітлює російське свавілля на нашій землі.



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9:30. Під час оборони Маріуполя загинув ультрас Зорі, який з 16 років боронив Україну.

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