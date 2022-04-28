"Конечно, у меня самые крутые впечатления от матча. Думаю, каждый маленький мальчик мечтает однажды надеть джерси такого большого клуба на таком стадионе и еще и в игре против клуба, за который он выступал до этого. Это большой момент для меня, для моей семьи. Я очень счастлив.

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Моим друзьям на фронте сейчас очень тяжело. Каждый день с ними на связи, спрашиваю у них, есть ли вода, еда, все ли хорошо. Конечно, я о них беспокоюсь, ведь это мои друзья. Еще недавно была совсем другая жизнь, гораздо лучше. Я верю, что таких людей, как мои друзья, очень много, и они спасут нашу страну", – цитирует Аусси сайт Динамо .

Напомним, Алан в январе на правах аренды перебрался в Верес, а сейчас тренируется с молодежной командой Боруссии Дортмунд. В поединке против Динамо украинец провел на поле 30 минут, результативными действиями не отмечался.