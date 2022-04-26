В зоне боевых действий в Харьковской области трагически оборвалась жизнь Артура Гриценко, информирует Львовская ассоциация футбола. Мужчина погиб 22 апреля, ему было 43 года.

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Артур родом из Житомирской области, но футболу учился во Львове, где и дебютировал в 17 лет. Выступал за Львов, Карпаты, Сталь и другие украинские клубы, а с 2010-го играл за любительские коллективы.

Гриценко вступил в ряды Вооруженных сил Украины и защищал нашу страну от российских оккупантов в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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