"Идея благотворительного турне исходила от тренера команды Мирчи Луческу: мы подхватили ее и приступили к реализации. Это было непросто, потому что ситуация в Украине непростая. Наши футболисты тоже защищают родину как солдаты. Я должен поблагодарить Президента Украины, Министерство иностранных дел и Министерство культуры и социальной политики. Все поддержали эту идею, и каждый внес свой вклад в то, чтобы это удалось претворить в жизнь.

Динамо Загреб – Динамо Киев: онлайн-трансляция матча

То, что мы переживаем сейчас, в Хорватии почувствовали, когда у вас была война. Людей выгнали из домов, в этой войне много невинных мирных жертв. Тот, кто приносит в Украину пусть даже один доллар, одну гривну, помогает потерявшим родителей беженцам и детям, делает большое дело. Вы хорошо знаете, в какой ситуации мы сейчас находимся", – приводит слова Суркиса официальный сайт Динамо со ссылкой на Večernji list.

Напомним, Динамо после начала войны, которую россияне развязали против Украины, уехало в Европу, где проводит товарищеские матчи. Собранные средства направляются на гуманитарную помощь для беженцев.

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