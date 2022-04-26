Даниил Кириченко с позывным "Бродяга" погиб во время обороны Мариуполя, сообщает Заря Ультрас в Facebook. У него осталась жена и маленькая дочь.

В войне с Россией погиб известный ультрас Шахтера

Данило в юном возрасте попал на фан-сектор луганцев, а после нападения России в 2014-м пошел защищать Украину с оружием в руках. Тогда ему было 16 лет. Сначала Кириченко оказался в батальоне "Айдар", а позже – в полку "Азов".

Напомним, Мариуполь оцеплен российскими войсками с первых дней полномасштабного вторжения. Украинские защитники, оставшиеся в разрушенном городе, героически сопротивляются, но ситуация критическая. В Мариуполе до сих пор остаются около 100 тысяч гражданских.