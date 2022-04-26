Евро 2022 U-17. Группа 6, 3 тур

Украина – Италия – 1:3

Голы: Балаба, 90+4 – Вакка, 28, Ди Маджо, 59, Липани, 74

Удаление: Янович, 57

Нереализованный пенальти: Кремчанин, 63

После драматического поражения от Польши у юношеской сборной Украины не было другого выхода, как побеждать лидера и хозяина своего квартета, если не надеяться на подвиг аутсайдера в другой встрече. Первые моменты пришли на 12-й минуте. К сожалению, украинцы провалились после подачи углового. Кьяродия использовал скидку партнера и расстреливал в упор. Фесюк, работавший до хорватского Хайдука с юношескими командами мадридского Реала, откровенно выручил. К слову, для Давида это дебютный матч на этом этапе, ведь в предыдущих матчах стоял кипер Шахтера Кравец. Еще один опасный стандарт, второй раз позволяем пробить с нескольких метров, здесь уже везет.

Украина – Италия: онлайн-трансляция решающего матча элит-раунда Евро-2022 U-17 (видео)

Алексей Гусев пробил метров с 25 рядом со штангой. Первые настоящие слова Украины в атаке прозвучали на 19-й минуте. Италия давила все интенсивнее. В одном из эпизодов нападающий не дотянулся до прострела в центре вратарской. Однако по тому же левому флангу нашу оборону прорвали во второй раз. Прошла комбинация в расстрельной дистанции от ворот. Результативный вингер Ромы Больцан выиграл силовую борьбу и пяткой сбросил, нападающий Ювентуса Вакка прошил Фесюка.

Блестящий сейв нашего голкипера после пушечного удара Онофриетти, выступающего за дортмундскую Борусию, а раньше успевшего засветиться в юношеской сборной Германии. Динамовец Василец перехватил в центре поля, прошел двоих, но не скрывал слишком эмоционального отчаяния после того, как не удалось вывести форварда Милана Нагрудного на ударную позицию. Впрочем, почти сразу после потери отчаянный отбор нашего легионера из Италии помогает создать перспективный момент. Вингер Шахтера Деркач решил красиво упасть, а не пойти до конца. Желтая за симуляцию вместо пенальти, что справедливо. Итальянцы также попытались выпросить 11-метровый, аналогично не получилось.

Поражение Украины в первом тайме вполне логично: 2:9 по ударам, 1:5 по попаданиям в створ ворот, 0:5 по угловым. Удивительная ситуация в нашей группе. Косово начало побеждать Польшу в параллельной игре, но наше второе место ничего не давало – 0 очков в матчах с первой и третьей командой группами это меньше 1 балла Венгрии. Здесь нужно было либо самим забивать хотя бы раз, либо надеяться на поражение поляков 0:2, которое отправило бы их на последнюю строчку, а нам тогда засчиталась победа над косоварами.

Первые угловые команды Кузнецова после 50 минуты. Неудачные подачи без удара. Две замены в перерыве. Вингер Ювентуса Фирман, заменивший миланиста Нагрудного, сбросил под удар. Гусев во второй раз попытался попасть издалека, пристрелка продолжается. Еще одна острая атака украинцев. Такое впечатление, что поверили в возможность совершить очередной подвиг. Однако на 57-й минуте капитан команды Янович, представляющий Шахтер, сфолил против итальянского форварда. Соперник вырывался на свидание с голкипером, так что это красная карточка. Еще и фактически двойное наказание. Лука Ди Маджо со штрафного прошил Фесюка.

"Горняк" Деркач таки заработал пенальти. Однако динамовец Кремчанин, который тянул команду своими голами и ассистами в предыдущих играх, на этот раз попал в штангу. Добивание в сетку, но гол не засчитан, ведь ни вратарь, ни кто-либо другой из итальянцев не коснулся мяча. Косово пропустило от Польши, так что нашим осталось играть разве что за престиж. Все обстоятельства в минус наложились на кучу против нас. Еще и разгромный счет устанавливает капитан Италии Лука Липани, с нескольких метров замкнувший навес с левого фланга.

Польша одерживает волевую победу в параллельном матче и выходит на Евро-2022 со второго места. Италия на кураже создает еще несколько моментов. Фесюк героически держит оборону. Наши достойно держались в меньшинстве до конца. Когда даже компенсированные 3 минуты закончились, сработала динамовская связка. Кремчанин подал угловой, Балаба забил с нескольких метров гол престижа. Мы завершаем элит-раунд отбора на 3 месте, могли вытащить что-то большее, но спасибо за попытку!