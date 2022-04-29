Все больше футболистов сменяют футбольную форму на военную амуницию.

Защитник Альянса Руслан Писный вступил в ряды нацбатальона, чтобы защитить страну от российских оккупантов, сообщаетFootboom.

Коноплянка готов с оружием в руках защищать Украину – вдохновили успехи в компьютерной игре

Это далеко не первый представитель украинского футбола, который взял в руки оружие после начала нашествия рашистов. Ранее в ряды ВСУ вступил Юрий Вернидуб, а в киевской территориальной обороне оказались Александр Алиев и Андрей Богданов.

Сейчас идет 65-й день российского нападения на Украину. Усилиями ВСУ удалось остановить честолюбивые намерения рашистов, но оборона страны продолжается.

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