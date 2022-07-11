Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футболе после вторжения России на наши земли и начала полномасштабной захватнической войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Всё будет Украина!

Юные футболисты в Ирпене на одной из арен, которую бомбила Россия

У поддержки Украины нет предела, а вот у новостного редактор – есть. Следовательно, это уже 41 новость, где Футбол 24 освещает российский беспредел на нашей земле и его влияние на игру миллионов.

Предыдущая публикация: Россия напала на Украину: Шахтер окончательно меняет тренера, убийство экс-динамовца, массовое исчезновение клубов

19:19. УПЛ окончательно получила дату начала нового сезона – приурочили к государственным праздникам.

18:18. Александрия подписала игрока Динамо, забивавшего Барселоне в юношеской версии ЛЧ.

17:17. Шахтер начинает подготовку к новому сезону. Часть игроков уже прошли медосмотр. Тем временем президент донецкого клуба Ринат Ахметов официально отказался от всех медиа – каналы "Футбол" и другие его активы переходят в собственность Украины.

16:16. Ярмоленко не смог договориться с Динамо о возвращении, – СМИ. Игорь Бурбас утверждает, что Андрей гораздо ближе к экзотике и Реброву в плане продолжения карьеры.

15:55. Сбежавший от войны юный украинец подписал контракт с Наполи.

15:15. "Просыпаюсь и думаю: "Как хорошо, что я жив": служит в Нацгвардии, играл за Металлист, капитанил в УПЛ, имеет 3 высших образования и беспощадно критикует экс-тренера Динамо.

14:44. Россияне разбомбили стадион с 73-летней историей – на его реконструкцию потратили 120 миллионов гривен.

14:14. Пророссийский депутат, объявленный Украиной в розыск, сыграл с легендами Динамо матч на 100-летие немецкого клуба. За все время зверского нападения рашистских террористов никоим образом не упомянул о войне, зато не забывал радостно отмечать советские праздники и чествовать россиян.

13:13. Динамо после Швейцарии перебралось во Францию ​​– впереди два матча с Лионом за мир и поддержку Украины. Кстати, среди французов немалый ажиотаж: выкупили почти все билеты на спарринги с киевлянами. Стоимость тикетов в пересчете на нашу валюту составляет от 330 до 775 гривен.

12:12. "Предстоящий чемпионат будет самым непредсказуемым":Пятенко назвал неожиданного фаворита нового сезона УПЛ.

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