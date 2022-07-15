"Шахтер, к нашему большому сожалению, пока не может проводить домашние матчи еврокубков в Украине, поэтому было принято решение сыграть поединки группового турнира Лиги чемпионов в Варшаве. Хочу поблагодарить руководство Легии за то, что клуб пошел нам на встречу и предоставил свой стадион.

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Мы очень надеемся на поддержку болельщиков Шахтера и Легии, поляков и украинцев, которые сейчас живут в Варшаве и других городах. Верим, что отличные условия, обеспеченные Легией, и невероятная атмосфера, которую создадут на стадионе болельщики, помогут нам успешно выступить в этом розыгрыше Лиги чемпионов", – поделился Палкин в комментарии официальному сайту "горняков".

Напомним, Шахтер получил прямую путевку в групповой турнир ЛЧ благодаря первому месту в УПЛ 2021/22 и дисквалификации российских клубов по еврокубкам. Своих соперников команда Игоря Йовичевича узнает 25 августа – именно тогда состоится жеребьевка группового турнира.

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