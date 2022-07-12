Напомним, 11 июля Ринат Ахметов заявил об уходе из медиабизнеса. Украинский миллиардер отметил, что вынужден вернуть государству эфирные и спутниковые лицензии всех телеканалов МГУ, а также печатных и онлайн-медиа. По сути это означает прекращение вещания.

"Завтра будет релиз с определенными деталями о нашем выходе из медиа-бизнеса уже от SCM. Но уже сейчас хочу зафиксировать.

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1. Мы возвращаем государству только государственное – то есть лицензии (которые оно нам выдало) на вещание. Все. Именно это говорится в заявлении Рината Ахметова. И именно это будет сделано.

2. Никакие другие активы медиа-группы (кроме этих лицензий) мы государству не передаем – ни бренды, ни библиотеки. О передаче активов нет ни слова и в заявлении Ахметова, ни одного.

3. Как дальше государство будет распоряжаться этими лицензиями – мы не знаем. Возможно, решит выдать их кому-то, возможно – нет", – написала Емченко в Facebook.

Отметим, на момент публикации новости в эфире ТК "Футбол" транслируют телемарафон "Єдині новини". Трансляции футбольных матчей, указанных в телепрограмме на сайте каналов, нет.

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