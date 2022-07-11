"Ярмоленко значительно ближе к ОАЭ, чем к Украине": Бурбас подтвердил преимущество Реброва над Динамо в борьбе за звезду
19:07 - Читати українською
Журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас дополнил информацию об Андрее Ярмоленко и низких шансах перехода в Динамо.
Инсайдер указывает на Сергея Реброва, несколько дней назад подтвердившего интерес Аль-Айна к звезде сборной Украины.
Ярмоленко не смог договориться с Динамо о возвращении, – СМИ
"И мой вопрос был не случайным, и ответ Сергея Реброва также красноречивым. На данный момент Андрей Ярмоленко значительно ближе к ОАЭ, чем к Украине. Слухи о возвращении в Динамо очень преувеличены. Переговоры были поверхностными, в них не было никакой конкретики", – написал Бурбас в Telegram.
Напомним, 32-летний Ярмоленко находится в статусе свободного агента после завершения контракта с Вест Хэмом.
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