Журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас дополнил информацию об Андрее Ярмоленко и низких шансах перехода в Динамо.

Инсайдер указывает на Сергея Реброва, несколько дней назад подтвердившего интерес Аль-Айна к звезде сборной Украины.

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"И мой вопрос был не случайным, и ответ Сергея Реброва также красноречивым. На данный момент Андрей Ярмоленко значительно ближе к ОАЭ, чем к Украине. Слухи о возвращении в Динамо очень преувеличены. Переговоры были поверхностными, в них не было никакой конкретики", – написал Бурбас в Telegram.

Напомним, 32-летний Ярмоленко находится в статусе свободного агента после завершения контракта с Вест Хэмом.

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