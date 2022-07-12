Накануне Ринат Ахметов ошеломил заявлением об уходе из медиабизнеса. Миллиардер отметил, что вернет государству все лицензии, которыми владеют его СМИ. Фактически это означает прекращение вещания – буквально через несколько часов сайт ТК "Футбол" и сами телеканалы прекратили выпуск собственного контента.

В новом заявлении говорится, что SCM начинает процедуры прекращения выпуска печатных СМИ и аннулирования лицензий Медиа Группы Украина. Все документы будут направлены уполномоченным государственным учреждениям начиная уже с сегодняшнего дня, 12 июля 2022 года.

Что будет с ТК "Футбол": печальные перспективы и угроза закрытия – руководители МГУ в шоке от решения Ахметова

Речь идет обо всех государственных лицензиях на вещание и на провайдера программной услуги, полученных Медиа Группой Украина от государства. Параллельно сегодня начнется процесс прекращения выпуска принадлежащих МГУ печатных средств массовой информации.

Отмечается, что согласно законодательству Украины, аннулирование лицензий и удовлетворение заявления о прекращении печатных СМИ автоматически лишает компании-собственники статуса СМИ и они должны завершить деятельность. Скорость принятия решения по аннулированию лицензий после подачи соответствующих заявлений – ответственность государства. Процесс, согласно требованиям законодательства, может длиться от месяца до двух.

В этот период МГУ продолжит выполнять взятые на себя обязательства по лицензионным соглашениям и будет продолжать трансляцию и участие в национальном марафоне новостей, а также в иновещании (FreeДом). Выход каких-либо собственных проектов и производство контента прекращается.

Вместе с отказом от лицензий на вещание каналов медиа-группы прекращается дистрибуция этих каналов за границей, в том числе в Польше.

Все активы МГУ (кроме лицензий) остаются в ее собственности. Речь идет о технике и другом оборудовании, о библиотеке, интеллектуальных правах и правах на бренды, в том числе – Украина, Украина 24, Сегодня. Судьба этих активов будет определена менеджментом в ближайшие дни.

"Решение о выходе SCM из медиа-бизнеса было тяжелым и вынужденным. Мы создали МГУ практически с нуля, вместе с огромными профессиональными коллективами вывели ее в абсолютные лидеры украинского медиа-рынка. Мы планировали создавать качественный украинский контент и дальше – сериалы, фильмы, шоу, новости.

Но государством был принят абсолютно дискриминационный закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)", который делает наши дальнейшие инвестиции в медиа в Украине невозможными .

Дальнейшая судьба сданных нами лицензий нам неизвестна – никаких предварительных консультаций с властями не происходило и не могло происходить. Мы сделаем все зависимое от нас, чтобы завершение нашего сотрудничества с каждым членом многотысячного коллектива было максимально прозрачным и человечным. Это сейчас самая важная задача", – говорится в заявлении Натальи Емченко – директора по связям с общественностью и коммуникациям SCM. Полный текст заявления опубликован на сайте SCM.

Россия напала на Украину: Ахметов отдает Футболы, патриотический поступок звезд Динамо, новый транслятор ЛЧ (LIVE)