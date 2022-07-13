Президент Металлиста Александр Ярославский провел онлайн-конференцию с менеджментом харьковского клуба, чтобы определить его дальнейшую судьбу.

Металлист согласился отпустить Александра Кучера в СК Днепр-1 за финансовую компенсацию, которая, по словам вице-президента клуба Евгения Красникова, составляет 1 млн. долларов, сообщает официальный сайт харьковчан.

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Некоторые игроки Металлиста вместе с Кучером также присоединятся к СК Днепр-1. Пока речь идет об арендных сделках, поскольку днепряне будут базироваться за границей, а значит, Металлист сможет сохранить своих легионеров.

Изменения коснулись и менеджерских должностей. Так, спортивным директором харьковчан станет Василий Кобин. Команду же после ухода Кучера возглавил Александр Призетко.

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