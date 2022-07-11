Воспитанник академии Левого Берега Владислав Киселев продолжит получать футбольное образование в Италии, сообщает пресс-служба клуба.

Левый берег выступил с официальным заявлением о прекращении существования

Мальчик смог проявить себя, занимаясь в структуре Наполи. Итальянский клуб по достоинству оценил умения 9-летнего украинца и официально зачислил его ряды академии. Владислав Киселев в Наполи будет заниматься с командой, где играют дети на год старше.

Левый Берег и сам юный футболист поблагодарили Юрия Ткачука – тренера, который занимался возрастной группой Киселева в украинском клубе.

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