"У меня в тренерском штабе два испанца – это тренер вратарей Франциско Галан из Атлетико (Мадрид) и Даниэль Де Кастро, который является первым ассистентом и фитнес-тренером.

Йовичевич официально возглавил Шахтер

А также трое украинцев, которые уже работали со мной в СК Днепр-1 – Юрий Беньо, Андрей Ханас и Николай Шамардин как аналитик. Это мои люди, которые очень лояльны ко мне, мы уже знаем друг друга и понимаем все, что нужно делать", – цитирует Йовичевича официальный сайт Шахтера.

Напомним, Игорь подписал контракт с "горняками" сроком на 2 года.

"Я вдячний Петракову за довіру": Єзерський – про подвиг збірної U-19, Ярмолюка в АПЛ і Шуранова, якого зарано списувати

Тренерский штаб Игора Йовичевича