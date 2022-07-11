Александрия объявила о договоренности насчет аренді защитника из молодежки Динамо Максима Дячука, сообщает официальный сайт клуба.

Динамо бесплатно отпустило одного из самых ярких выпускников академии – он уже нашел новый клуб

Соглашение рассчитано на 2 года до 30 июня 2024 года. Отметим, что Дячук с 2019-го находится в расположении Динамо и является игроком юношеской сборной Украины. До этого выступал за Нику из Ивано-Франковска и Скалу из Моршина.

В минувшем сезоне центральный защитник сыграл в 8 матчах Динамо в юношеской Лиге УЕФА, забив 1 гол в ворота Барселоны.

Команда мрії Ігоря Суркіса: яким буде Динамо, якщо врахують повчальний урок від Яремчука?