Еще один клуб элитного дивизиона получил неприкосновенность.

Министерство молодежи и спорта на своем сайте опубликовало приказы о признании украинской Премьер-лиги и футбольного клуба Заря критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

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Ознакомиться с полными текстами документов Министерства можно по ссылке (УПЛ и Заря).

К слову, статус "критически важного" позволяет не мобилизовать 50% военнообязанных работников. При наличии обоснованной потребности количество военнообязанных, которые подлежат бронированию, может превышать 50%.

Напомним, Заря стала шестым клубом в когорте критически важных – ранее таковыми признали Шахтер, Динамо, СК Днепр-1, Оболонь, Кривбасс, а также Украинскую ассоциацию футбола.

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