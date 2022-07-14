Малиновский отреагировал на варварский удар ракетами по центру Винницы. "Вы, твари, ответите за это", – написал Руслан и добавил тег #russiaisaterroriststate.

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Сейчас известно о 20 погибших и 90 пострадавших (50 в тяжелом состоянии). Число жертв растет. Часть ракет удалось сбить, но некоторые, к сожалению, приземлились у Дома быта "Юбилейный".

Руслан Малиновский с начала полномасштабной войны взял четкую публичную позицию с осуждением российских террористов и регулярно информирует футбольный мир о произволе оккупантов.

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