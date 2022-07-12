Динамо – Фенербахче: стал известен транслятор матча Лиги чемпионов
Поединок второго раунда квалификации ЛЧ 2022/23 между Динамо и Фенербахче покажет Setanta Sports.
Этот же телеканал будет транслировать и ответный матч между украинской и турецкой командами, утверждает Tribuna.
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Поединки Лиги чемпионов смогут увидеть зрители во всех 13-ти странах, на территории которых Setanta Sports осуществляет свою деятельность. Официальной информации от телеканала о проведении трансляции пока нет.
Матчи Динамо – Фенербахче состоятся 20 и 27 июля. Киевляне будут принимать своего соперника в польской Лодзи. Победитель дуэли сыграет в третьем раунде квалификации ЛЧ, жеребьевка которого состоится уже 18 июля.
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