Этот же телеканал будет транслировать и ответный матч между украинской и турецкой командами, утверждает Tribuna.

У Ахметова уточнили заявление о выходе из медиабизнеса – ТК "Футбол" уже прекратили трансляции матчей

Поединки Лиги чемпионов смогут увидеть зрители во всех 13-ти странах, на территории которых Setanta Sports осуществляет свою деятельность. Официальной информации от телеканала о проведении трансляции пока нет.

Матчи Динамо – Фенербахче состоятся 20 и 27 июля. Киевляне будут принимать своего соперника в польской Лодзи. Победитель дуэли сыграет в третьем раунде квалификации ЛЧ, жеребьевка которого состоится уже 18 июля.

УЕФА объявил распределение денег в Лиге чемпионов-2022/23 – сколько уже заработал Шахтер, сколько может достаться Динамо