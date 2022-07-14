"Когда тебя приглашает такой гранд – это очень приятно и это хорошая ситуация для того, чтобы прогрессировать, играть на максимальной сцене, так сказать, и представлять украинский футбол в Лиге чемпионов.

Йовичевич презентовал свой тренерский штаб в Шахтере – коуч из Атлетико и верная команда украинцев

В такое непростое время, которое сейчас переживает Украина, когда украинские солдаты сражаются за всех нас, за нашу свободу, минимум, что мы должны сделать – презентовать на большой футбольной сцене, в Лиге чемпионов, лучшее, что можем. Поэтому мы гордимся и будем ежедневно работать. Это тот вызов, который движет меня вперед.

Это абсолютная привилегия – быть тренером Шахтера. Почитал сейчас статистику: за последние 14 лет клуб 13 раз выступал в Лиге чемпионов. Я не знаю ни одного клуба, кроме Барселоны, Реала и еще, может, нескольких, который имел бы такую статистику. Поэтому говорю еще раз: очень большая привилегия – работать именно здесь", – цитирует Йовичевича официальный сайт Шахтера.

Напомним, Игор подписал контракт с "горняками" сроком на 2 года.

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