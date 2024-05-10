Бывший вратарь Реала и сборной Испании Сантьяго Каньисарес считает, что Карло Анчелотти в решающем матче самого престижного евротурнира решит воспользоваться опытом Тибо Куртуа.

"Думаю, что в финале сыграет Тибо Куртуа, ведь вратаря будет выбирать главный тренер Карло Анчелотти.

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У бельгийца есть время, чтобы набрать хорошую форму и даже если Куртуа будет готовым лишь на 80% – это много.

Андрей Лунин тоже заслуживает сыграть, но Тибо – лучший голкипер в мире и вратарская позиция в таких матчах имеет очень большое значение. Тренерский штаб Реала полностью доверяет Куртуа", – цитирует Каньисареса Marca.

Напомним, финал Лиги чемпионов между мадридским Реалом и дортмундской Боруссией Д состоится 1 июня на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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