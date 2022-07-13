"Кучер за миллион долларов может уйти даже в Манчестер Юнайтед. Поэтому он (вероятно Александр Ярославский – прим.) не отпускал. А вот перед этим сезоном, думаю, Александр Владиленович отпустит меня.

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Миллион долларов – клаусула в контракте Кучера? Да, клаусула. Я покажу вам все официально. СК Днепр-1 выплатил ее? Выплатит. Я еще не приехал. Я сейчас решаю этот вопрос, чтобы СК Днепр-1 заплатил эти цифры", – поделился Красников в разговоре с ТаТоТаке.

Напомним, по информации СМИ, наставник Металлиста Александр Кучер уже присоединился к СК Днепр-1 в Словении. К клубу также присоединиться вице-президент харьковчан Евгений Красников.

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