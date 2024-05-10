Бухгалтерский отдел дортмундской Боруссии может болеть против своей команды в финале Лиги чемпионов против Реала.

С чисто финансовой точки зрения "шмелям" лучше проиграть решающий матч Мадриду, отметил Bild.

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Все из-за прошлогоднего трансфера Беллингема, в котором был прописан очень вкусный бонус за победу Реала в ЛЧ. Если "сливочные" сделают это, то будут должны Боруссии дополнительные 25 млн евро. Разница же между победой и поражением в финале не так велика – 20 млн против 15. То есть Боруссия будет утешаться 20 млн евро выгоды, если потерпит неудачу в решающей встрече.

Подопечные Терзича вряд ли думают о финансовых нюансах. 1 июня они выйдут на поле Уэмбли и попытаются принести Боруссии вторую победу в Лиге чемпионов. Первая и пока единственная была в 1997 году.

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