Андрей Ярмоленко и Сергей Ребров / коллаж из соцсетей

Аль-Айн в своем твиттере объявил о приходе Андрея Ярмоленко на правах свободного агента.

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Украинец подписал контракт до конца сезона 2022/23. Отметим, что клуб из ОАЭ возглавляет Сергей Ребров, который привел команду в чемпионство в прошлой кампании.

Напомним, 32-летний Ярмоленко находился в статусе свободного агента по завершении контракта с Вест Хэмом. В последнее время его активно сватали в киевском Динамо.