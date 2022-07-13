Ярмоленко официально присоединился к команде Реброва на Ближнем Востоке
10:12 - Читати українською
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко выбрал сенсационное развитие карьеры.
Аль-Айн в своем твиттере объявил о приходе Андрея Ярмоленко на правах свободного агента.
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Украинец подписал контракт до конца сезона 2022/23. Отметим, что клуб из ОАЭ возглавляет Сергей Ребров, который привел команду в чемпионство в прошлой кампании.
Напомним, 32-летний Ярмоленко находился в статусе свободного агента по завершении контракта с Вест Хэмом. В последнее время его активно сватали в киевском Динамо.
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