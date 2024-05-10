Андрей Лунин борется за место в стартовом составе Реала на финал Лиги чемпионов 2023/24. В испанской прессе началась неистовая дискуссия относительно первого номера "бланкос", а фанаты поддерживают именно украинца.

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Лунин заслужил, но Куртуа – любимчик тренера, который уже вернулся. У обоих есть четыре матча, чтобы продемонстрировать свои преимущества.

Реал начинал сезон с неопределенностью в воротах и завершит его с тройкой лучших голкиперов европейского футбола. Куртуа, Лунин и Кепа – вратари, формирующие триденте, которым не может похвастаться ни один другой топ-клуб. Все они подходят к завершающему отрезку сезона в хорошей форме, оправившись от проблем, что усложняет решение Анчелотти перед финалом ЛЧ и создает некоторые неудобства.

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Тренер колеблется. Логично. Лунин занял место, которое, казалось, было предназначено для Кепы. И восстановление Куртуа бросает тень сомнения относительно того, кто сыграет на Уэмбли. Ведь Тибо продемонстрировал против Кадиса, что его возвращение – это факт. Кепа, очевидно, вне дебатов, но преданность баска не вызывает сомнений. "Образцовый профессионал", – описывают арендованного кипера в тренерском штабе мадридцев.

По мнению Анчелотти, Куртуа является лучшим вратарем в мире. Эмоциональный удар от травмы бельгийца был огромным. Пока Кепа не появился на радарах, в Вальдебебасе пережили шок. Лунин был не таким, как сейчас, и сомнения привели к тому, что начались поиски первого номера.

Если бы бельгийскому киперу не пришлось пройти через операцию на другом колене, он уже был бы основным. Это вопрос доверия и уважения, как и к двум другим вратарям, начиная с Лунина. Последний сильно вырос в самые сложные моменты и продемонстрировал готовность быть стартовым вратарем Реала. Без сомнения, он воспользовался возможностью, и его производительность растет.

Сейчас Анчелотти должен решить – проявить жест спортивной справедливости, дав продолжение украинцу, или выбрать Куртуа, что было бы жестом исторической справедливости. Тренер просил поставить бельгийца на ноги, но не забывает, что сделал Лунин. Отсюда и сомнения.

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До финала осталось четыре матча в чемпионате. Отдать все Куртуа – было бы рискованно из-за непредсказуемых последствий после операции. Да и оставить Лунина без практики – тоже. Кроме того, профессионализм Кепы заслуживает достойного прощания с Бернабеу.

Анчелотти ломает себе голову. Это непросто, но итальянец четко понимает, что в конце концов он будет склоняться к тому варианту, который считает лучшим для столь сложного матча, как финал Лиги чемпионов. Кепа уже знает, что такое поднять над головой ушастый кубок, Куртуа – и подавно. В конце концов штаб Анчелотти требует бельгийца, но...

Ману Карреньо, Cadena SER: Люди скажут, что это хрень, но я выбираю Куртуа

Тибо Куртуа долго не играл из-за травмы крестообразных связок. После семи месяцев в лазарете бельгиец вернулся, чтобы помочь своей команде в ключевой момент сезона. Однако, порвав мениск в правом колене, пропустил еще два месяца.

Таким образом, Андрей Лунин стал основным кипером Реала. Украинец доказывал, что он имеет все необходимое, чтобы унаследовать ворота на Сантьяго Бернабеу. Он сумел превзойти Кепу, который перешел в Реал в августе прошлого года, чтобы компенсировать потерю Тибо, но оказался на скамейке запасных после хорошей игры Лунина. Однако Ману Карреньо – один из тех, кто считает, что в финале должен сыграть Куртуа.

"В футболе нет справедливости. Ни в футболе, ни где-либо еще. Заслужил ли Лунин финал ЛЧ? Конечно. Он провел великолепный сезон, выиграв конкуренцию у Кепы и, несомненно, мог бы сыграть в финале. Провел бы Лунин хороший финал? Очевидно. Впрочем, если вы имеете в своем составе лучшего вратаря мира, который был решающими в последних ЛЧ, чемпионатах Испании и, самое главное, полностью восстановился..."

На его взгляд, команды всегда должны выставлять на поле своих одиннадцать сильнейших игроков: "Кого поставить, если они оба в хорошей форме? Повторюсь, если у вас есть лучший вратарь мира, то должен играть именно он. Хотя, многие, наверняка, скажут Лунину: "Это какая-то хрень, ведь ты столько сделал, выполнил кучу сейвов, а в итоге это фото – не твое. И такие люди будут правы. Но я все равно выбрал бы Куртуа".

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"Если Куртуа сыграет в следующих матчах Ла Лиги, то его присутствие в финале почти гарантировано. Анчелотти знает, что бельгиец дает больше шансов на победу, несмотря на абсолютную уверенность в Лунине", – пишет Relevo.

Через несколько минут Марио Кортегана с The Athletic подтвердил эту информацию. "Различные источники в Вальдебебас утверждают, что Куртуа является фаворитом на место в финале ЛЧ против Боруссии. Они до сих пор считают его лучшим вратарем в мире", – отмечает журналист.

Это несколько разочаровало большинство болельщиков Реала, убежденных, что Анчелотти должен поддерживать меритократию со всеми игроками команды. Андрей Лунин заслужил любовь и уважение фанатов.

Тибо Куртуа никогда не терял поддержки, но после более чем 8 месяцев восстановления и великолепных сейвов Лунина, пожалуй, самое справедливое, чтобы украинец завершил сезон.

Однако Анчелотти нужно думать о победе в финале. Если тренерский штаб считает, что Куртуа готов на 100% и остается лучшим вратарем в мире, то именно бельгиец должен выступить в финале.

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